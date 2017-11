(Teleborsa) – UniCredit comunica che, in relazione all’integrazione del collegio sindacale, all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata per il 4 dicembre 2017, ha ricevuto in data 13 novembre 2017 dal socio Pierluigi Carollo la sua candidatura quale Sindaco effettivo.

Unicredit, ricevuta nuova candidatura sindaco