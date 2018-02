Unicredit pronta a turnover generazionale

(Teleborsa) – Unicredit ha sottoscritto con le Parti Sindacali un “Piano Giovani” mirato all’assunzione in Italia di circa 550 giovani con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.

Tali assunzioni saranno realizzate – attraverso un positivo turnover generazionale – prevalentemente nella aree della rete commerciale che presentano maggiori esigenze operative e di sviluppo.

L’inserimento di nuovo personale avverrà in misura di un’assunzione per ogni nuova uscita.

Le uscite saranno realizzate su base volontaria attraverso il ricorso in chiave espansiva al Fondo di Solidarietà del settore, nonché all’incentivazione per le risorse senza diritti pensionistici. Le adesioni alle forme di incentivazione verranno raccolte già nel primo trimestre dell’anno.

Unicredit e le Parti Sindacali hanno altresì convenuto il riconoscimento di un Premio Aziendale di Produttività di 1.150 euro in conto welfare o 800 euro per i lavoratori che opteranno per l’erogazione in contanti.Le parti hanno definito tempi certi per il completamento della riforma complessiva del Welfare aziendale.