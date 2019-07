UniCredit premiata da Euromoney con cinque Awards for Excellence

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi importanti riconoscimenti per UniCredit, che ha ottenuto cinque prestigiosi premi assegnati da Euromoney, una delle più

autorevoli riviste finanziarie internazionali.

Nel corso della cerimonia per la consegna degli Euromoney’s Awards for Excellence – edizione 2019 – che si è tenuta ieri sera (10 luglio 2019) a Londra, l’istituto di Piazza Gae Aulenti è stato incoronato miglior banca in Italia, miglior banca in Croazia, miglior banca in Serbia, miglior banca per il Wealth Management in CEE e miglior banca per i Servizi Transazionali in CEE.

“UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, e riceviamo questi cinque premi come un’unica squadra”, ha commentato Jean Pierre Mustier, Amministratore Delegato dell’istituto di credito italiano.