Unicredit perfeziona vendita società polacche

(Teleborsa) – UniCredit ha perfezionato la vendita delle partecipazioni in Pioneer Pekao Investment Management SA and Dom Inwestycyjny Xelion SP. Z O.O. a Bank Pekao.

Il completamento delle transazioni genera un impatto positivo per circa 105 milioni sul conto economico consolidato di UniCredit e di quasi 3 punti base sul CET1 ratio di Gruppo.

Le due transazioni, assieme alla cessione della partecipazione in Pekao Pioneer PTE SA avvenuta in ottobre, completano il processo di dismissione delle attività di asset management in Polonia, annunciato nell’ambito del piano Transform 2019.