UniCredit, partnership con Generali e Allianz in Centro Est Europa (CEE)

(Teleborsa) – UniCredit ha firmato due accordi esclusivi di partnership strategica con Generali e Allianz per la distribuzione di prodotti assicurativi per individui e piccole e medie imprese in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

Le partnership di lungo termine, che combinano la forza della rete distributiva di UniCredit nella regione con la profonda esperienza assicurativa dei partner, verranno gradualmente implementate – in conformità con le normative locali di riferimento – nella seconda metà del 2018, e saranno focalizzate prevalentemente su prodotti Life and Non-Life con Allianz e su prodotti CPI (Credit Protection Insurance) con Generali. Le partnership rafforzeranno le attuali attività di UniCredit nel business della Bancassicurazione in Centro Est Europa (CEE). Inoltre ci si aspetta che generino sinergie grazie a una rafforzata ed unica strategia commerciale, offrendo una gamma di prodotti ampliata per i clienti di UniCredit in una regione con forte potenziale di crescita.

A Piazza il titolo di UniCredit mostra un rialzo dello 0,62%.