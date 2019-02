Unicredit, nuovo piano il 3 dicembre a Londra

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo UniCredit riorganizza la squadra manageriale con l’avvio dello sviluppo del Piano Strategico 2020-23, che sarà presentato ai mercati il 3 Dicembre 2019 a Londra.

Il progetto di riorganizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit, ha come obiettivo quello di continuare il processo di razionalizzazione iniziato con Transform 2019, e assicurare che la squadra manageriale, che implementerà il Piano Strategico 2020-23, ne abbia la responsabilità sin dall’inizio del processo di pianificazione.

Dopo 39 anni con Unicredit, durante i quali ha ricoperto diversi ruoli manageriali fino ad assumere il ruolo di direttore generale, Gianni Franco Papa, in accordo con la banca, si dimetterà con efficacia dal 1° Giugno 2019. Gianni Franco Papa lascerà l’incarico di presidente del Consiglio di Sorveglianza di UniCredit Bank Ag mentre continuerà a mantenere la stessa posizione in UniCredit Bank Austria Ag.

“Ci apprestiamo ad affrontare l’ultima parte della maratona di Transform 2019 e con l’avvicinarsi del raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari ed operativi, è giunto il momento di prepararci al prossimo ciclo strategico” – afferma l’AD di Unicredit, Jean Pierre Mustier –. “Il nostro obiettivo primario è creare valore in modo duraturo per tutti i nostri stakeholders, principalmente con azioni proattive focalizzate sullo sviluppo delle nostre attività e con l’ottimizzazione dei processi, per assicurare che UniCredit rimanga una banca paneuropea vincente”.