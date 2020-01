UniCredit, nuove nomine nel Commercial Banking Italy e nel Corporate & Investment Banking

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi manager in UniCredit per promuovere percorsi cross tra i diversi segmenti di business e divisioni rafforzando il concetto di cooperazione e di sinergie. La banca italiana ha annunciato la nomina di nuovi manager sia nel Commercial Banking Italy (CB) che nel Corporate and Investment Banking (CIB) come ulteriore passo per garantire il successo del nuovo piano strategico Team 23.

In particolare, Salvatore Pisconti è stato nominato Regional Manager Centro subentrando a Giovanni Forestiero che andrà in pensione.

Luisella Altare è stata nominata Regional Manager Nord Est, subentrando a Francesco Iannella che diventa Deputy Head of CIB Italy.

Marco Bortoletti diventa Regional Manager Lombardia, subentrando a Giovanni Solaroli, che è stato nominato co-Head Global Transaction Banking, al fianco di Luca Corsini.

Stefania Godoli, attualmente Responsabile Global Equity Capital Market (ECM), diventa Head of CIB- CB Italy Joint Venture, subentrando a Luca Milanesi, che a sua volta diventa Head of Corporate Business Region Nord Ovest. La posizione attualmente ricoperta da Stefania Godoli sarà assegnata ad interim a Luca Falco, Global Head of Global Syndicate and Capital Markets.

Tutte queste nomine entreranno in vigore a partire da febbraio 2020.

Inoltre Francesco Salvatori, attualmente Head of CIB Americas, è stato nominato co-Head of Corporate Sales and Marketing Italy, al fianco di Lucio Izzi. La nomina sarà effettiva da aprile 2020. Christian Steffens, attualmente Head of CIB UK, assumerà la carica di Head of CIB Americas dopo l’approvazione delle autorità competenti. La nomina del nuovo Head of CIB UK sarà comunicata successivamente.