Unicredit, nessuna indagine BCE su operazione FINO

(Teleborsa) – Unicredit conferma che la transazione FINO (Failure is not a Option) è stata completata – come già comunicato al mercato il 17 luglio 2017. La seconda fase di FINO sta procedendo come da piano e la banca si aspetta di ridurre la propria quota al di sotto del 20% entro fine anno. La precisazione – si legge in una nota – arriva in seguito alla pubblicazione di un articolo di Bloomberg datato 1° novembre. La Banca rilascia questo chiarimento allo scopo di evitare ogni ulteriore incertezza sui mercati.

La BCE ha poteri di vigilanza, tuttavia la quantificazione del prezzo della transazione non rientra nel suo mandato diretto; pertanto qualsiasi accusa di indagine in corso è priva di fondamento. Come da prassi, tutte le informazioni relative alla transazione sono state trasmesse ad autorità sia regolamentari che di vigilanza e sono state riviste da revisori esterni.

Unicredit conferma che tutti i costi e le spese relativi alla transazione FINO sono stati contabilizzati, incluso un costo non ricorrente di 80 milioni di euro registrato nella Non Core nel terzo trimestre 2017 come già evidenziato nei risultati preliminari del terzo trimestre.