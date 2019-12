Unicredit, Mustier su M&A: “Valuteremo solo opportunità di piccole acquisizioni”

editato in: da

(Teleborsa) – Con il nuovo piano Team 23, Unicredit ha confermato che lo scioglimento recentemente annunciato della JV Koc Financial Services con Koc Group, attraverso cui era detenuta la quota in Yapi ve Kredi Bankasi (Yapi Kredi), e la conseguente cessione di una quota del 9% di quest’ultima, “hanno creato flessibilità per gestire la restante partecipazione detenuta direttamente” nella banca turca che è inferiore al 32%.

Il CEO Jean Pierre Mustier, durante la conferenza stampa a Londra per la presentazione del Piano, ha affermato che Unicredit “è soddisfatta dell’attuale perimetro del gruppo” come risultante da questo deconsolidamento.

Rispondendo ad una domanda, il numero uno della banca ha precisato che il Piano non prevede operazioni di M&A, ma se si dovessero presentare delle opportunità di “piccole acquisizioni” potrebbero riguardare perlopiù l’area europea.