Unicredit, Mustier: “Nostro impegno in Italia mai stato più forte”

(Teleborsa) – Unicredit sta pianificando un alleggerimento graduale della sua esposizione in BTP che è di 54 miliardi di euro, escludendo Fineco, pari a circa la metà del portafoglio in titoli governativi. Lo ha detto il CEO della banca Jean Pierre Mustier nel corso della conference call con la stampa, spiegando che la modalità sarà un mancato rinnovo delle emissioni a scadenza. “Non venderemo BTP, lasceremo il portafoglio ridursi gradualmente”, ha detto.

In merito alle esposizioni Sovrane detenute dal Gruppo al 31 marzo 2019, il resoconto sui risultati del 1° trimestre indica che il valore di bilancio delle esposizioni su “titoli di debito” ammonta a 112,9 miliardi di euro (includendo Fineco), di cui il 90% concentrato su otto Paesi tra i quali l’Italia, che risulta prima con 58,7 miliardi ed una quota di circa il 52% sul totale complessivo e di circa il 7% sul totale attivo di Gruppo.

Il manager del Gruppo ha annunciato ulteriori vendite di NPL (crediti deteriorati), dicendosi sicuro che la bad bank interna sbatterà il target di smaltimento di NPL a 14,9 miliardi residui e si posizionerà probabilmente attorno ai 10 miliardi.

Mustier come consuetudine ha rifiutato di commentare le speculazioni su possibili attività di M&A future (fusioni e acquisizioni), ma sulle voci che la vedono interessata a Commerzbank ha precisato “ritengo che le fusioni e in particolare le fusioni transfrontaliere siano molto difficili da realizzare”

Non ci sono evoluzioni nel rapporto azionario con Mediobanca. “Per noi è un investimento finanziario e non aggiungerà niente di più”, ha affermato. A proposito della cessione del 17% di Fineco ha affermato “soltanto un aggiustamento della nostra strategia, non un cambiamento”.

Il CEO ha poi sottolineato “il nostro impegno in Italia non è mai stato più forte. Unicredit è orgogliosa di essere una banca europea con sede in Italia e quotata in Italia”. E poi ha aggiunto “siamo estremamente impegnati a finanziare i nostri clienti italiani” ricordando che la banca ha incrementato del 4,4% i crediti a sostegno dell’economia e soprattutto delle PMI.