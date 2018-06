UniCredit, Mustier, ipotesi di fusione con SocGen? “Non commentiamo rumors”

editato in: da

(Teleborsa) – “Non commentiamo mai i rumors”. E’ questa la laconica replica di Jean Pierre Mustier a chi gli chiedeva una battuta su una possibile fusione tra UniCredit e Societe Generale per creare un colosso bancario attivo in Europa. Il numero uno di UniCredit, dunque non rilascia dichiarazioni sull’ultima ipotesi di fusione tra i due gruppi, recentemente rilanciata dal Financial Times.

Il top manager intervenendo ad un convegno non ha potuto esimersi da fare una battuta sulla recente situazione dell’Italia.

“E’ molto cambiata negli ultimi due-tre anni. “Il 70% del mercato italiano è fatto da PMI che contribuiscono molto all’export e le esportazioni, a loro volta, incidono sul PIL”, ha detto Mustier che ha aggiunto: “anche il sistema bancario è in una situazione migliore rispetto al passato e oggi siamo pronti a finanziare le imprese”.