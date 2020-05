Unicredit, Mustier esclude M&A e conferma focus su “trasformazione”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il Covid continuerà ad avere un profondo impatto su tutti noi. E’ troppo presto per quantificare la ripresa dell’economia e dare una guidance per l’intero 2020″. Lo ha detto il Ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier, nella call sui risultati del 1° trimestre, chiusi con un rosso di 2,7 miliardi.

Sul dividendo, Mustier ha confermato che la distribuzione di una cedola sui risultati 2019 sarà valutata nel 4° trimestre “a seconda di quelle che saranno le condizioni”, mentre “per la politica sui dividendi per gli anni successivi non ci sono notizie diverse da quanto comunicato a dicembre”.

Niente M&A. “Zero interesse per acquisizioni, in Italia o altrove. E non cambieremo idea”, ha affermato il Ceo di Unicredit, spiegando “preferiamo prepararci subito per il peggio, mantenere un approccio conservativo, poi potremo avere sorprese positive”. Poi ha ribadito che l’interesse della banca “è focalizzato sulla trasformazione”.

A proposito del nuovo ciclo di aste TLTRO della BCE, Mustier ha detto che Unicredit è intenzionata a prendere a prestito un importo vicino al massimo per un ammontare che può arrivare a 87 miliardi di euro.