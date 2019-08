Unicredit, Mustier: banca pronta per ogni scenario

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo pronti per il bel tempo, ma anche per il cattivo tempo”, ha dichiarato Jean Pierre Mustier, Amministratore Delegato di Unicredit, in occasione della presentazione dei risultati della banca relativi al primo semestre 2019, riferendosi allo scenario economico internazionale. Unicredit è una banca “pronta ad ogni scenario” macroeconomico, “siamo una banca italiana, felice di essere in Italia e quotata a Milano”.

“L’unica incognita che potrebbe esserci – ha rivelato il top manager in occasione della conferenza stampa a Milano – è che la presentazione (del piano industriale in programma per il 3 dicembre prossimo) da Londra potrebbe essere spostata a Milano in caso di no deal” tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

“Nel primo semestre 2019, seppure in un contesto macroeconomico complesso, siamo stati in grado di conseguire ancora una volta risultati solidi – ha spiegato Mustier – . Rimaniamo fiduciosi nei fondamentali dell’Italia e dell’Europa”.