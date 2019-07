UniCredit Main Partner di Artissima 2019

editato in: da

(Teleborsa) – UniCredit conferma il proprio sostegno all’arte contemporanea e alla cultura quale motore per l’innovazione e per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile delle comunità in cui opera. La banca di piazza Gae Aulenti è Main Partner di Artissima 2019, la Fiera Internazionale di Arte Contemporanea di Torino che giunge alla sua 26a edizione. Si tratta di una tra le più vitali e interessanti kermesse nella scena italiana e non solo, capace di catalizzare un gran numero di persone tra collezionisti e semplici visitatori.

Grazie alla collaborazione di Artissima, UniCredit offrirà, anche per questa edizione, i servizi specializzati e gratuiti di Art Advisory e di consulenza tecnica legale e fiscale. I professionisti di UniCredit saranno a disposizione di tutti i visitatori per offrire loro consulenza artistico-patrimoniale, in modo sempre più personalizzato, proponendo anche soluzioni complete e innovative di asset management per la gestione del patrimonio.

Dall’1 al 3 novembre, i consulenti della Banca accoglieranno il pubblico nello spazio UniCredit al piano terra dell’Oval – Lingotto Fiere per offrire a tutti l’opportunità di una consulenza ad hoc in base alle specifiche esigenze.