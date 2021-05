Unicredit, informativa sull’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie comunicato al mercato in data 11 maggio 2021 e avviato in pari data, Unicredit ha reso noto di aver acquistato, dal 24 al 28 maggio 2021, complessivamente 1.975.707 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 10,1510 euro.

Al 28 maggio, a partire dall’avvio del Primo Programma di Buy Back 2021, UniCredit ha acquistato un totale di 8.115.218 azioni per un controvalore complessivo pari a 82.133.461 euro. Alla stessa data, tenuto conto delle 4.760 azioni proprie in portafoglio prima dell’avvio del Primo Programma di Buy Back 2021 (pari allo 0,0002% del capitale sociale della Società), UniCredit detiene 8.119.978 azioni proprie pari allo 0,36% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, andamento piatto per l’istituto di credito che propone sul finale una variazione percentuale pari a +0,06%.