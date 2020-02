Unicredit, inaugura prima filiale a Livigno

editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit ha inaugurato oggi la sua prima filiale nella città Livigno, nel complesso dell’Acquagranda. La nuova filiale risponde in pieno ai mutati comportamenti e alle nuove abitudini della clientela in ambito bancario ed è caratterizzata da accessibilità, trasparenza e innovazione.

E’ prevista infatti la massima integrazione tra tutti i canali della banca, da quelli tradizionali fino all’online banking e ai bancomat multifunzione e dal mobile alla consulenza in “remoto”. L’operatività giornaliera sarà ampiamente supportata dalle più avanzate tecnologie: la nuova Agenzia è infatti dotata di un’area self service esterna, aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e offre la disponibilità di un Bancomat “evoluto” che permette, oltre alle consuete operazioni di prelievo e versamento di contanti e assegni, di accedere anche a numerose funzioni di pagamento. Più semplici da utilizzare grazie a grafica intuitiva e modalità touch, i nuovi Atm sono abilitati al servizio Prelievo Smart che consente in tutta sicurezza ai clienti di ottenere l’erogazione di contante con addebito sul conto anche senza utilizzo di carte bancomat. Nella filiale rinnovata è inoltre possibile utilizzare il Chiosco Multifunzione per effettuare bonifici e diverse tipologie di pagamento, e l’innovativa “cassa veloce” per eseguire anche all’interno tutte le normali operazioni di cassa in modalità self service.

Alla inaugurazione erano presenti Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di Unicredit, Oliviero Aloisi, Head of Retail Business Lombardia, Stefano Bianchi, Area Manager Lombardia Nord di Unicredit, Davide De Lorenzi, Direttore della filiale Unicredit di Livigno, Bormolini Damiano, Sindaco di Livigno.

“Siamo felici di aprire la nostra prima filiale a Livigno. E’ un progetto che avevamo in mente da un po’ di tempo e rappresenta un segnale tangibile della volontà di Unicredit di investire in questo territorio virtuoso e dinamico – ha spiegato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit –. L’inaugurazione di oggi è anche la conferma del nostro impegno per la città di Livigno in cui serviamo, già oggi, circa 200 clienti, in prevalenza aziende, ai quali abbiamo erogato circa 25 milioni di euro di finanziamenti. L’obiettivo che ci siamo posti è certamente quello di accrescere la base clienti offrendo prodotti, servizi e consulenza dedicati a privati, famiglie e imprese. In questa filiale – conclude Bortoletti – all’alta qualità della consulenza garantita dal nostro team, si aggiunge la massima integrazione tra tutti i canali della banca, da quelli tradizionali a quelli che permettono di sfruttare dotazioni multimediali tecnologiche di ultima generazione. Ciò a conferma della centralità delle filiali nella nostra attività commerciale e dell’impegno del Gruppo nell’offrire un elevato livello di servizio, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze più complesse dei nostri clienti, limitando altresì anche i tempi di attesa”.

Sono 3 le persone che compongono la squadra della nuova Filiale di Livigno, guidate dal Direttore, Davide De Lorenzi, che seguiranno gli oltre 200 clienti nelle transazioni complesse e nella consulenza sui prodotti di base.