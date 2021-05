Unicredit in rally festeggia i risultati trimestrali

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Unicredit, che tratta in rialzo del 4,00%.

A fare da assist al titolo contribuiscono i risultati del primo trimestre che hanno evidenziato un utile netto di 887 milioni, ben oltre le stime del consensus degli analisti.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell’istituto di credito più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di breve periodo di Unicredit mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,33 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,05. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 9,61.