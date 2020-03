Unicredit: in lettera ad azionisti focus su costi, qualità attivo e capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Il focus del piano “Team 23” è la customer experience che verrà monitorata con attenzione lavorando intensamente nel contempo all’ottimizzazione dei processi. Questo l’obiettivo sottolineato dal ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier nella lettera agli azionisti a corredo del bilancio in vista dell’assemblea in programma il prossimo 9 aprile. “Continueremo inoltre – aggiunge Mustier – a gestire il business con una rigorosa attenzione ai costi, concentrandoci sull’elevata qualità dell’attivo e garantendo il mantenimento costante di un livello di capitale molto elevato”.

Ricordando che nel piano al 2023 viene mantenuta “una politica costante di dividendi che preveda un mix di contanti e riacquisto di azioni” il Ceo ha evidenziato come, nel raggiungimento dei target, Unicredit parta da “una posizione di forza, grazie a Transform 2019 che era incentrato sul conseguimento di importanti efficienze di costo e sul de-risking di bilancio”.

Per il presidente di Unicredit, Cesare Bisoni, il punto fermo “è e continuerà ad essere il supporto all’economia reale dei paesi in cui operiamo. Siamo molto fieri – ha aggiunto il Presidente – di essere una banca commerciale paneuropea quotata e con il quartier generale in Italia. I paesi in cui operiamo – ha sottolineato Bisoni – ci offrono ottime opportunità per sviluppare la relazione con i nostri 16 milioni di clienti, privati e piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale dell’economia europea, e le grandi aziende. Ci concentreremo sulle iniziative volte a favorirne crescita e sviluppo, a livello nazionale e internazionale. Le nostre azioni – ha concluso – saranno orientate alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, a partire dai clienti fino a voi azionisti, attraverso l’impegno ad accrescere significativamente il ritorno sul capitale investito”.