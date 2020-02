Unicredit, Furla adotta soluzione di dynamic discounting di FinDynamic

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’inizio della collaborazione nel 2018 con l’adozione di U-Factor, soluzione di confirming a favore dei fornitori strategici, Furla aggiunge alla gamma di strumenti messi a disposizione della propria supply chain un’innovativa soluzione di dynamic discounting messa a punto dalla fintech FinDynamic, partecipata da UniCredit.

Lo sconto dinamico consente ai clienti di offrire ai loro fornitori, utilizzando la propria liquidità, un pagamento anticipato delle fatture, a fronte di uno sconto che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura. Nel dettaglio, la soluzione realizzata da FinDynamic, proposta da UniCredit e adottata ora da Furla, consente alle imprese di visualizzare automaticamente le fatture all’interno di una piattaforma web o mobile e di selezionare in modo semplice quelle per il pagamento anticipato.

“UniCredit è fortemente impegnata, anche con robusti investimenti nelle tecnologie digitali, nella ricerca di soluzioni innovative ed efficienti per i propri clienti. Il dynamic discounting permette alle aziende di completare l’offerta a favore dell’interafiliera dei loro fornitori e si integra pienamente con gli altri prodotti di supply chain finance che già offriamo alle imprese. Le scelte di Furla, azienda da sempre molto attenta al rapporto con i propri fornitori, confermano come questa sia la direzione giusta per rispondere ai bisogni delle imprese e contribuire a incrementarne la competitività” ha affermato Pietro Campagna, co-head GTB Italy di UniCredit. “Furla – ha aggiunto Devis Bassetto, Chief corporate officer di Furla – da sempre ritiene fondamentale rafforzare il legame con la propria filiera produttiva, mettendo a disposizione una gamma di strumenti utili a ottimizzare il circolante per liberare risorse volte a favorire gli investimenti. Grazie alla soluzione Dynamic Discounting è riuscita a completare tale supporto iniziato con il confirming U-Factor”.