(Teleborsa) – In vista dell’Assemblea ordinaria convocata per il 12 aprile 2018 e in previsione del rinnovo del CdA, UniCredit informa che, oltre alla lista di candidati depositata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2018, è stata depositata entro il termine del 19 marzo 2018 una lista presentata da una pluralità di fondi (titolari complessivamente di una partecipazione pari a circa l’1,6% del capitale sociale).

La lista vede come candidati Francesca Tondi e Vincenzo Cariello.