UniCredit firma Dichiarazione con Comitato Aziendale Europeo su Work-Life Balance

(Teleborsa) – UniCredit e il Comitato Aziendale Europeo (CAE), che riunisce i rappresentanti dei lavoratori del Gruppo bancario, hanno siglato, per la prima volta nel settore bancario europeo, una dichiarazione congiunta sul Work–Life Balance volta a migliorare il “dialogo sociale” a livello internazionale in UniCredit.

La dichiarazione congiunta sul Work-Life balance, firmata oggi dall’Amministratore Delegato di UniCredit, Jean Pierre Mustier, e dal Presidente del CAE, Francesco Colasuonno, è in linea con le recenti tendenze di un contesto socio-economico in continuo cambiamento, dove fattori importanti,come l’innovazione tecnologica,richiedono la definizione di nuovi modi di lavorare.

Il documento promuove una serie di azioni specifiche e concrete a supporto della conciliazione tra vita privata e vita lavorativa all’interno del Gruppo. Le nuove tecnologie sono sviluppate per ottenere il massimo valore sia dalle competenze delle persone che dal loro tempo lavorativo, il tutto nel rispetto della vita privata.

Al fine di adottare un approccio comune e di stabilire standard di riferimento in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera e in tutte le sue Società, la Dichiarazione Congiunta identifica 5 principali macro-aree di interesse:

– Digitalizzazione: gestire l’evoluzione digitale attraverso un uso appropriato della tecnologia, nel pieno rispetto delle persone, evitando ogni forma di invasione nella vita privata;

– Flessibilità di spazio e di tempo: incoraggiare un approccio organizzativo basato sulla flessibilità di tempo e di spazio;

– Gestione del tempo al lavoro: adottare misure per massimizzare la qualità e l’efficacia nell’utilizzo del proprio tempo durante l’orario di lavoro;

– Benessere: promuovere l’adozione di misure per migliorare il benessere delle persone durante tutte le fasi della vita;

– Cambiamento culturale: ispirare azioni e comportamenti a supporto del cambiamento verso una cultura aziendale effettivamente basata sulla conciliazione vita-lavoro e sull’inclusione.