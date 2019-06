Unicredit, finanziato il nuovo centro logistico del Gruppo Rossetto

editato in: da

(Teleborsa) – Importante operazione fra il Gruppo Rossetto e Unicredit. Un operazione di leasing per un costo totale di 50 milioni di euro è stata portata a termine dal noto Gruppo alimentare veronese, per il progetto presso il comune di Mantova. Un nuovo centro logistico per il Gruppo Rossetto, la causa di questo finanziamento in leasing, che porterà la quota residua delle linee di credito messe a disposizione, destinata a coprire gli investimenti strutturali.

Enrico Verdoscia di Unicredit si è detto “orgoglioso che Unicredit Leasing e la banca abbiano fornito questa risposta di valore al Gruppo Alimentare Rossetto e per il territorio in cui opera e rappresenta”. Lorenzo Rossetto, ad del Gruppo Rossetto, guarda al futuro: “Si gettano le basi per una nuova fase espansiva che mira a rafforzare la nostra presenza sul territorio, con la voglia e l’obiettivo di raddoppiare i nostri affari nel giro dei prossimi 8 anni”.