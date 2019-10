Unicredit, Fabio Lanza capo Business Transformation & Development Wealth Management

editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit nomina Fabio Lanza come Head of Business Transformation & Development all’interno del Wealth Management del Gruppo, parte di UniCredit Commercial Banking, Europa Occidentale, con effetto immediato.

Lanza, nel ricoprire la sua nuova responsabilità all’interno del Wealth Management del Gruppo, si occuperà di progetti strategici e nuove iniziative volte a sviluppare la crescita del business e ad aumentarne l’efficienza, supervisionandone inoltre i processi e le attività operative. Contestualmente, lascerà la sua carica di Condirettore Generale Commerciale & Operations di Cordusio SIM.

Lanza farà parte del Group Wealth Management Executive Committee di UniCredit e riporterà direttamente a Marco Bizzozero, CEO di Group Wealth Management che ha dichiarato: “Il nuovo incarico di Fabio rappresenta un altro passo decisivo nel nostro percorso per diventare uno dei principali player nel Wealth Management in Europa. La sua esperienza, la sua leadership e il suo solido percorso professionale, che hanno contribuito in maniera decisiva all’affermazione di Cordusio SIM come uno dei player di riferimento in Italia, sono un arricchimento fondamentale per il nostro business”.