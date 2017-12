Unicredit emette strumenti Additional Tier 1 per un miliardo

(Teleborsa) – UniCredit ha collocato un’emissione di strumenti Additional Tier 1 destinata ad investitori istituzionali per un totale di 1 miliardo di euro.

Il gruppo guidato da Mustier ha deciso di procedere con l’operazione dopo l’aggiornamento del piano “Transform 2019”, presentato il 12

dicembre a Londra, allo scopo di continuare a rafforzare la propria base di capitale sfruttando l’ultima finestra di mercato disponibile prima di fine anno.

Gli strumenti di tipologia Additional Tier 1 contribuiranno a rafforzare il Tier 1 Ratio di UniCredit e raggiungere il requisito minimo del 1,50% di AT1. Questa emissione fa parte dei EUR 3,5 miliardi di Additional Tier 1 previsti per il 2017-19, dei quali rimangono da eseguire solamente EUR 750 milioni, dopo la transazione di dicembre dello scorso anno e di quella effettuata a maggio.

“La guidance iniziale di prezzo – spiega Piazza Gae Aulenti – era fissata in area 5,625%. A seguito del riscontro positivo dal mercato che ha visto la partecipazione di oltre 200 investitori istituzionali con ordini totali per circa EUR 2,2 miliardi, la guidance finale è stata rivista

al ribasso di 25 punti base e la cedola fissata a 5,375% per i primi 7 anni e mezzo. Ciò rappresenta un premio estremamente contenuto rispetto ai livelli di secondario, nonostante la liquidità ridotta dall’avvicinarsi del fine anno nonché l’elevata volatilità giornaliera osservata sui titoli governativi italiani”.