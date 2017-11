Unicredit e Société Générale Securities estendono collaborazione fino al 2026

(Teleborsa) – Unicredit e Société Générale Securities Services (SGSS) hanno rinnovato la loro partnership strategica sul servizio titoli.

Entrambi i partner, si legge in una nota, hanno infatti siglato un memorandum d’intesa per estendere l’attuale service management agreement di ulteriori 7 anni. L’accordo, in vigore dal settembre 2006, riguarda i servizi di custodia, regolamento e market data management.

“L’estensione di questa partnership rappresenta una pietra miliare nel rapporto tra Unicredit e Société Générale, favorendo la crescita sostenibile e a lungo termine di entrambi gli istituti”, spiega l’Istituto italiano.

Inizio di sessione positivo per i titoli Unicredit, in rialzo dello 0,60% sul listino milanese.