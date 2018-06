Unicredit e Societe Generale corrono in Borsa dopo indiscrezioni su fusione

editato in: da

(Teleborsa) – Apertura con segno più per i titoli Unicredit e Societe Generale. Le voci di una fusione tra i due colossi bancari, rimbalzate nel fine settimana, portano a sostenuti ritmi di scambio per i titoli delle due società.

Unicredit guadagna l’1,18% a 14,864 euro per azione, dopo essersi spinta nelle prime battute fino a 15,29 euro, con volumi che si preannunciano sostenuti.

Fa meglio Societe Generale, in pole sul listino parigino, facendo registrare un guadagno del 2,50% a 38,465 euro per azione. La multinazionale francese cerca di invertire la tendenza negativa dell’ultimo mese, in cui ha fatto registrare una variazione negativa del 14,33%.