UniCredit e BEI: 350 milioni di euro di fondi per le imprese italiane

(Teleborsa) – Da Unicredit e BEI altri 350 milioni di euro per le imprese italiane.

UniCredit ha firmato con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) due nuove linee di finanziamento destinate alle imprese italiane dei settori produttivi e dei servizi, per un ammontare complessivo di 350 milioni di euro.

Grazie agli accordi sottoscritti, si conferma l’impegno di UniCredit a cooperare con la BEI a sostegno del sistema produttivo italiano con una pluralità di iniziative lanciate durante il 2017, mettendo a disposizione nel complesso circa 3 miliardi di euro di fondi a medio-lungo

termine.

Le due linee di finanziamento sottoscritte con BEI sono così articolate:

• 250 milioni di euro saranno destinati al finanziamento di progetti di energia rinnovabile realizzati da promotori privati o pubblici, riguardanti principalmente l’energia eolica oltre ad altri settori, tra cui energia geotermica, da biomasse e fotovoltaico. Si stima che la linea fornita da BEI consentirà a UniCredit di mobilitare nel prossimo triennio investimenti nel settore delle energie rinnovabili per circa 350

milioni di euro con finanziamenti che potranno avere una durata fino a 18 anni.

• 100 milioni di euro saranno destinati alle imprese (fino a 3000 dipendenti) agricole e dei settori correlati (tra i quali anche agroindustria) per investimenti materiali e immateriali, ovvero per finanziare il circolante. I finanziamenti con fondi BEI per investimenti immobiliari agroindustriali e agroturistici, di risparmio energetico e/o ambientali potranno avere una durata compresa tra due e dodici anni.