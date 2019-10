UniCredit e Banco BPM supportano crescita Gruppo Arena in Sicilia

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Arena punta alla crescita dimensionale tramite l’acquisto di alcuni punti vendita di primari operatori nazionali ed internazionali del settore della GDO presenti in Sicilia, con l’obiettivo di incrementare la quota di mercato nella Regione e l’efficienza del processo commerciale distributivo.

In questo contesto si posiziona l’intervento in pool tra UniCredit – nel ruolo di Banca Agente – e Banco BPM – che hanno messo a disposizione della primaria realtà imprenditoriale siciliana operante nel settore della GDO con più di 180 Punti Vendita ad insegna Decò, IperConveniente, SuperConveniente e Non Solo Cash, un’articolata assistenza creditizia per complessivi 49 mln di euro.

Inoltre, UniCredit Leasing supporterà il Gruppo Arena con una linea di credito di 14,6 milioni di euro.

“Al termine di un processo di pianificazione, durato oltre due anni, il nostro Gruppo ha realizzato una serie di operazioni, della cui robustezza si è ragionevolmente certi, grazie al sostegno finanziario di UniCredit, Banco BPM e UniCredit Leasing che hanno creduto alla solidità del nostro Gruppo e alla sostenibilità del nostro ambizioso piano industriale deliberato dal CDA per far fronte ad una delle più complesse operazioni di sviluppo e modernizzazione della GDO mai avvenute nel mondo della distribuzione in Sicilia e non solo”, dichiara Giovanni Arena, Direttore Generale del Gruppo Arena.

“Il Gruppo Arena, con la sua storia di impresa familiare made in Sicily costantemente impegnata nella crescita, è parte integrante del patrimonio imprenditoriale del territorio al quale Banco BPM è in grado di offrire un supporto concreto affiancando le imprese con la propria struttura corporate anche nelle più complesse operazioni di ampliamento e innovazione” commenta Giuseppe Boscaino, Responsabile Mercato Corporate Centro-Sud di Banco BPM.