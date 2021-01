Unicredit: Del Vecchio e Fondazioni contrari ad acquisizione MPS

editato in: da

(Teleborsa) – La Delfin di Leonardo Del Vecchio, la Fondazione CariVerona e la Fondazione CRT, che sommate controllano il 5% di Unicredit , nelle ultime settimane avrebbero creato un asse per creare un nucleo stabile di azionisti con cui il board uscente della banca potrà confrontarsi per definire il profilo del nuovo CEO, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore. Nelle prossime settimane, il board di UniCredit metterà a punto la lista dei nuovi amministratori della banca e, in contemporanea, procederà alla consultazioni per scegliere il sostituto di Jean Pierre Mustier.

Sebbene il CdA di UniCredit, per statuto, è tenuto a presentare in autonomia una lista di maggioranza di amministratori da sottoporre all’approvazione dell’assemblea di aprile, nelle ultime settimane Pier Carlo Padoan ha avuto una serie di incontri con i rappresentanti dell’azionariato della banca. Se fossero maggiormente uniti, Leonardo Del Vecchio, Fondazione CariVerona e Fondazione CRT (che controllano rispettivamente l’1,9%, l’1,8 e l’1,6% della banca) potrebbero avere più voce in capitolo nelle scelte del nuovo management dell’istituto.

Il gruppetto di azionisti avrebbe in comune anche la netta contrarietà all’operazione di acquisizione di MPS, paragonata a una “riedizione della fusione politica con Capitalia”, secondo le fonti de Il Sole 24 Ore, che riferisce di due incontri di Padoan, accompagnato dal presidente uscente Cesare Bisoni, con i rappresentanti delle due Fondazioni del Nord e della Delfin.