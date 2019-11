UniCredit, conclusa cessione partecipazione in Mediobanca

editato in: da

(Teleborsa) – UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) ha annunciato di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 74,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., corrispondenti a circa l’8,4 per cento del capitale azionario esistente della Società, al prezzo di euro 10,53 per azione (l'”Offerta”). Il regolamento dell’Offerta è previsto in data 11 novembre 2019.

La partecipazione oggetto dell’Offerta rappresenta l’intera partecipazione detenuta da UniCredit nella Società. Il prezzo incorpora uno sconto del 2,3 per cento circa rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di Mediobanca pre-annuncio.

L’impatto atteso dell’operazione, che sarà contabilizzata nel 4T 2019, è sostanzialmente neutrale sul CET1 capital ratio del Gruppo UniCredit. Per tale operazione, UniCredit si è avvalsa di BofA Securities, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners