Unicredit, con il WWF per sostenere un futuro ecosolidale

(Teleborsa) – Domani Unicredit sarà uno dei parteciparti in tutto il mondo che sposerà l’iniziativa internazionale Earth Hour, promossa dal WWF, per dare voce alla comune volontà di regalare un futuro ecosostenibile al mondo in cui viviamo. Aderendo per il dodicesimo anno consecutivo al grande evento, il secondo istituto bancario italiano domani, sabato 30 marzo, dalle ore 20.30 spegnerà per un’ora le luci di 74 edifici in 14 Paesi. Le nazioni coinvolte nel gesto ambientalista saranno Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria.

UniCredit nel 2018 è riuscita ad ottenere una riduzione complessiva del 49% le emissioni atmosferiche rispetto a dieci anni prima grazie al miglioramento dell’efficienza energetica. Utilizzando gli ambienti di lavoro in modo piu razionale e aumentando la digitalizzazione delle operazioni bancarie, si è ridotto di oltre 172.000 metri quadrati l’area adibita a uffici in Europa Occidentale.

“La partecipazione di UniCredit alla campagna Earth Hour è in linea gli sforzi messi in atto dal Gruppo nel corso degli anni in tema di conservazione dell’ambiente e di sviluppo sostenibile. In particolare, la strategia climatica attuata dalla Banca mira a una consistente riduzione delle emissioni di gas serra legate alla sua operatività. L’obiettivo è di ridurre le emissioni del 60 per cento entro il 2020 e quello a lungo termine è una riduzione dell’80 per cento entro il 2030”, ha commentato Giuseppe Zammarchi, Head of Group Sustainability and Foundation.