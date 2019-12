Unicredit, con E-Box operazione di Project finance a favore di Ensource Italy

editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit e il Gruppo E-Box annunciano la conclusione di un’operazione di project finance per 27 milioni di euro a favore della Ensource Italy Srl (controllata dal Gruppo E-Box) relativa ad un portafoglio costituito da 17 impianti fotovoltaici detenuti attraverso 15 veicoli societari, per un totale di oltre 16.2 MW di capacità installata, fra cui circa 8.1 MW acquisiti nel corso dell’anno e circa 8.1 MW la

cui acquisizione è invece prevista entro la prima metà del 2020.

La produzione attesa del portafoglio fotovoltaico, operativo dal 2011/2012, è di circa 20 GWh all’anno che consentirà di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 24.000 famiglie, consentendo un risparmio di circa 10.000 tonnellate di CO2 all’anno.

L’operazione è stata conclusa con UniCredit (Project Finance & CB Network / Area Corporate Umbria) che ha strutturato e sottoscritto l’intero finanziamento, con il supporto di Legance Avvocati Associati per la parte legale e Moroni & Partners per la parte tecnica, sulla base di un project finance, destinato a supportare il processo di rafforzamento del portafoglio impianti di E-Box Energy, holding company del Gruppo E-Box interamente dedicata al settore fotovoltaico italiano.

Il finanziamento comprende due linee di credito destinate tra l’altro al rifinanziamento e implementazione degli impianti fotovoltaici acquisiti e da acquisire da parte del Gruppo, efficientati sia dal punto di vista produttivo e tecnico che finanziario, grazie alla competenza e all’esperienza acquisite dal management di EBox.

“Il supporto di UniCredit alla realizzazione di questa operazione è una testimonianza concreta del sostegno che forniamo alle imprese del territorio per accompagnarle in precisi percorsi di crescita – sottolinea Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit -. Un risultato ottenuto grazie alla sinergia tra la nostra Area Corporate Umbria e i servizi specialistici offerti dalla struttura di Project Finance del nostro Gruppo. Ciò in stretta collaborazione con la società e per la realizzazione di un progetto finalizzato a implementare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Un business nel segno della sostenibilità, elemento chiave del nostro modello operativo e del nostro piano industriale, Team 23″.

“Il nostro Gruppo – precisano i Soci e l’AD Diego Pascolini – punta ad una crescita rapida e sostenibile su tutti i settori Green, con Focus principale dedicato all’acquisto di impianti fotovoltaici sul mercato secondario e alla prossima realizzazione di impianti fotovoltaici in Grid Parity; in poco più di un anno è stato intrapreso un percorso di crescita che, grazie anche a questa importante operazione supportata da

UniCredit – a cui va il nostro ringraziamento – proseguirà con forza anche nei prossimi anni.Altra nota di soddisfazione – proseguono – è data dal fatto che il Gruppo E-BOX nasce dalla sinergia tra imprenditori operanti in settori diversi ma con la stessa visione del futuro e con la volontà di mettere a disposizione le proprie competenze per realizzare progetti complessi ed ambiziosi”.