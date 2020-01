UniCredit colloca con successo bond subordinato per 1,25 miliardi di euro

editato in: da

(Teleborsa) – UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 con scadenza a dodici anni, rimborsabile anticipatamente dopo sette. L’ammontare emesso e` pari a 1,25 miliardi di Euro e rappresenta la prima emissione in formato Tier 2 del 2020, confermando ancora una volta la solida base di investitori e la capacita` di accesso al mercato in formati differenti di UniCredit.

Il prestito paga una cedola del 2,731% per i primi 7 anni e ha un prezzo di emissione pari a 100%, equivalente a uno spread di 280 punti base sopra il tasso swap a 7 anni. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione call, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del settimo anno, aumentato dello spread iniziale.

Dato il forte interesse del mercato e il considerevole volume degli ordini raccolti durante il processo di book building, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 310 punti base sopra il tasso mid-swap e` stato prima rivisto a 290 punti base e infine fissato a 280 punti base, con size finale di 1,25 miliardi di Euro.

L’operazione ha incontrato una forte domanda da piu` di 250 investitori istituzionali e ordini per piu` di 3 miliardi di euro, in prevalenza fondi con 78% dell’allocazione finale con la seguente ripartizione geografica: UK (39%), Francia (19%), Germania/Austria (12%) e Italia (10%).

Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit Bank AG hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunner.

Il titolo e` stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e, in ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: Baa3 (Moody’s) / BB+ (S&P). Il bond, parte del Funding Plan per il 2020 presentato al Capital Market Day lo scorso 3 dicembre, sara` computato nel patrimonio regolamentare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio. La quotazione avverra` presso la Borsa di Lussemburgo.