Unicredit, CdA su nuovo CEO atteso per domani

(Teleborsa) – E’ atteso per domani il CdA straordinario di Unicredit che dovrebbe indicare Andrea Orcel, nuovo amministratore delegato. Lo riferiscono fonti finanziarie. Orcel sostituirà il dimissionario Jean Pierre Mustier.

Il titolo Unicredit è schizzato sulla borsa milanese, nel pomeriggio, dopo che le stessefonti avevano indicato Orcel come successore di Mustier anticipando la possibilità della convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione già questa settimana.

Le azioni Unicredit hanno chiuso in rialzo del 4,45%. L’esordio è stato stabile rispetto alla conclusione del giorno precedente, seguito da un progressivo miglioramento nel corso della riunione e da una finale ascesa in prossimità dei livelli migliori toccati a 7,832.



Lo scenario che si prospetta risulta essere fortemente appetibile per coloro che sono altamente orientati a realizzare ingenti guadagni, seppur consapevoli dell’elevato grado di rischio che l’investimento comporta. Confermato l’interesse sulla banca di Piazza Gae Aulenti da parte del mercato, con volumi giornalieri a 30.969.470 superiori rispetto a quelli della media mobile a 21.570.901.