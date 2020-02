Unicredit, Bartolomé e De Giorgi cooptati nel Consiglio di Amministrazione

editato in: da

(Teleborsa) – UniCredit rende noto che in data 5 febbraio 2020, il consiglio di amministrazione – su proposta del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability – ha cooptato quali consiglieri non esecutivi e indipendenti Beatriz Lara Bartolomé e Diego De Giorgi in sostituzione di Fabrizio Saccomanni e Martha Boeckenfeld.

Tali nomine saranno sottoposte per approvazione all’assemblea stessa al fine di integrare il consiglio, il cui mandato terminera` nell’aprile 2021.

Beatriz Lara Bartolomé e Diego De Giorgi sono stati selezionati dal Consiglio di Amministrazione sulla base del “Processo di selezione dei candidati alla carica di Amministratore Delegato, Presidente e membro del consiglio di amministrazione” approvato dal Consiglio in data 6 luglio 2017.

La ricerca delle due figure professionali è stata condotta dalla società di recruiting Spencer Stuart.