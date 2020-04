Unicredit, assemblea approva bilancio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Unicredit, tenutasi a Milano in sessione ordinaria e straordinaria in modalità a porte chiuse per via dell’emergenza Covid-19, ha approvato, con il 98,88% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, il Bilancio dell’istituto di credito di Piazza Gae Aulenti, al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

I soci richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 hanno deliberato di ripianare l’intera perdita dell’esercizio 2019 mediante utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni per un importo pari ad Euro 555.260.165,28; l’utilizzo della Riserva Sovrapprezzo è stato preventivamente autorizzato dall’Autorità di Vigilanza.

L’Assemblea ha provveduto a fissare in quattordici, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, il numero degli Amministratori e a nominare due Amministratori per l’integrazione dell’organo confermando in tale carica i Signori Beatriz Lara Bartolomé e Diego De Giorgi, già cooptati il 5 febbraio 2020, che resteranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio e, pertanto, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020.

Conferito l’incarico di revisione legale dei conti alla società di Revisione KPMG determinandone nel contempo anche il corrispettivo.

Approvati inoltre: l’adozione del sistema incentivante 2020 di gruppo, la relazione sulla politica 2020 di gruppo in materia di remunerazione e la Relazione sui compensi corrisposti (con voto non vincolante). Via libera, infine, al piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 e, nella parte straordinaria, agli aumenti di capitale e agli aggiornamenti statutari connessi ai sistemi incentivanti.