UniCredit annuncia nuovi target ESG per sostenibilità nel lungo periodo

editato in: da

(Teleborsa) – UniCredit conferma il suo impegno nella sostenibilità di lungo periodo, annunciando nuovi target ESG (Environmental, Social e Governance): tutto il personale della banca sarà coinvolto nella presentazione di oltre 1.200 nuove idee su come preservare il clima (E); ridotto l’impatto ambientale diretto diminuendo le emissioni di gas serra (dimezzate dal 2008 / impegno a raggiungere una riduzione dell’80% al 2030); tutti i nostri consumi energetici deriveranno da fonti di energia rinnovabile (E); Adesione agli standard di policy e principi più elevati monitorati e riconosciuti esternamente (E); Collaborazione con i clienti per una transizione verso un’economia a basso contenuto di carbonio: confermate le tempistiche di uscita dal settore del carbone e l’aumento del 25% dei finanziamenti al settore delle energie rinnovabili così come l’incremento dei prestiti alla clientela per l’efficienza energetica; impegno a raggiungere la Top5 nelle classifiche del mercato EMEA in Green Bonds e prestiti ESG-linked (E); Impegno a supportare con 1 miliardo di euro progetti con un impatto sociale positivo (S); Leadership nella promozione di Diversità e Inclusione nel settore bancario europeo (G).

“La sostenibilità è parte integrante del DNA del Gruppo e un elemento chiave del nostro modello di business – ha commentato Jean Pierre Mustier, Amministratore Delegato della banca commerciale – . UniCredit è impegnata a proteggere il capitale naturale a cominciare dall’ambiente. Ogni azienda deve andare oltre il ‘business as usual’: questo è il momento di agire e di avere un impatto concreto. Costruire un futuro sostenibile è una sfida importante sia per le persone che per le imprese. Le misure annunciate oggi come parte della nostra più ampia strategia di sostenibilità sono in linea con il nostro principio guida: Fai la cosa giusta!”.