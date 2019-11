Unicredit, ancora nessun accordo con Koc Group su jv in Turchia

editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit ha avviato “contatti con il suo partner Koç Group in merito a una potenziale evoluzione dell’attuale joint venture in Turchia” nell’ambito del nuovo piano strategico. Lo precisa l’istituto di credito di Piazza Gae Aulenti, con una nota, in merito a notizie di stampa riferite a una “potenziale operazione” riguardante Koç Financial Services (KFS) e Yapi ve Kredi Bankasi (Yapi Kredi),

La banca aggiunge inoltre che “non è stato raggiunto un accordo definitivo in merito a tali discussioni” e che “se e quando opportuno, aggiornerà tempestivamente il mercato”.