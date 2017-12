Unicredit, al via l’Assemblea per cambiare la governance

(Teleborsa) – Si apre all’insegna delle parole ottimistiche di Giuseppe Vita l’Assemblea di Unicredit per l’approvazione della svolta nella governance.

La prima a Milano “nella splendida cornice del nostro Pavilion. Il sole splende su Milano e il sole splende su Unicredit, in banca le cose vanno bene anche rispetto a esperienze del passato” ha dichiarato il Presidente della big bank italiana aprendo i lavori.

Il capitale complessivamente rappresentato, come ha illustrato Vita, è pari in avvio al 62,23%, di cui l’1,98% in proprio e il 60,25% per delega.

A libro soci, ha riferito il presidente, gli azionisti con partecipazioni superiori alla soglia rilevante del 3% sono Capital Research and Management Company con il 5,072% e Aabar Luxemburg con il 5,038%, le cui quote risultano essere invariate.

Nella parte straordinaria, l’assemblea prevede l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di amministratore e l’incremento da uno a due del numero degli amministratori tratti dalla lista di minoranza.

E’ poi prevista l’eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto, nonché la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

E, infine, il trasferimento della Sede Sociale da Roma a Milano.

Nella parte ordinaria, l’assemblea deve deliberare sull’integrazione del collegio sindacale.

Giuseppe Vita ha inoltre fatto notare come il peso degli investitori internazionali sia sempre più rilevante: dal libro soci post aumento di capitale gli investitori esteri sono infatti il 75% rispetto al 65% precedente la ricapitalizzazione.

Il Direttore Generale dell’istituto, Gianni Papa, invece, rispondendo alle domande degli azionisti ha dichiarato che Unicredit non prevede a breve termine di cedere la quota dell’8,5% detenuta in Mediobanca.