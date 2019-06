Unicredit, al via il Progetto Sandokan 2

editato in: da

(Teleborsa) – UniCredit, Pimco, GWM e Aurora Recovery Capital (AREC) siglano l’ampliamento del programma Sandokan dopo il successo e le buone performance registrate dal progetto (circa 1,3 miliardi di euro di crediti garantiti da asset immobiliari, firmato il 9 dicembre 2016).

A seguito dell’accordo, perfezionato ieri (5 giugno 2019), la gestione e le attività di special servicing connesse al portafoglio Sandokan 2 saranno affidate ad Aurora Recovery Capital (AREC), special servicer partecipato da Finance Roma, GWM e PIMCO che vanta un track record unico e comprovato nella gestione di NPEs immobiliari, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia della gestione dei finanziamenti immobiliari a medio e lungo termine.

La piattaforma contribuirà ad aumentare il valore futuro dei crediti attraverso una gestione proattiva del patrimonio, l’adozione di soluzioni innovative e l’erogazione di nuovi finanziamenti, quando e dove necessario.

Al momento, l’operazione non comporterà per UniCredit il deconsolidamento del portafoglio; tale possibilità non è esclusa in futuro.

I crediti saranno trasferiti in più tranche successive, la prima delle quali in programma per metà giugno 2019, a Yanez SPV, il veicolo di cartolarizzazione del programma Sandokan.

Sandokan 2, parte del programma Sandokan, prevede la cessione di crediti fino a un importo massimo di 2 miliardi di euro GBV.

L’accordo ha l’obiettivo di sterilizzare i rischi connessi ai finanziamenti selezionati e di generare un potenziale beneficio economico grazie allo sviluppo degli asset a garanzia dei crediti ceduti e si basa sul forte rapporto sviluppato negli ultimi 4 anni tra UniCredit, PIMCO, GWM e AREC.

Positivo il titolo UniCredit a Piazza Affari: +1,27%.