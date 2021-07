Unicredit, a settembre rimborso anticipato bond AT1 da 1 miliardo

editato in: da

(Teleborsa) – In conformità con le previsioni dei termini e condizioni, UniCredit comunica che eserciterà l’opzione di rimborso integrale in via anticipata in data 10 settembre dei titoli “temporary write-down deeply subordinated fixed rate resettable” da 1 miliardo di euro, emessi nel 2014.

Il rimborso anticipato – spiega l’istituto di Piazza Gae Aulenti – avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla stessa data di rimborso anticipato.