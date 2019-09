Ungheria: “Deplorevole che Italia abbia aperto i porti”

editato in: da

(Teleborsa) – “Deplorevole e pericoloso“. Così il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha definito la decisione del nuovo governo italiano di far attraccare le navi delle Ong con migranti a bordo.

Il capo della diplomazia ungherese, parlando in tv, ha anche ribadito che Budapest non intende partecipare a una ripartizione dei migranti salvati in mare. “È un incentivo per i trafficanti e per i migranti stessi, che potranno arrivare di nuovo in massa”, ha sostenuto il ministro in dichiarazioni all’emittente Mtv1.

“Il giudizio espresso dal governo ungherese è del tutto strumentale. L’Italia da anni vive un’emergenza causata anche e soprattutto dall’indifferenza di alcuni partner europei, come l’Ungheria”, è stata la reazione del ministro degli Esterri Luigi Di Maio. “È facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri. Chi non accetta le quote deve essere sanzionato duramente. L’Italia non può e non si farà più carico da sola di un problema che riguarda tutta l’UE”.

(Foto: Salvatore Cavalli)