Un upgrade spinge Verizon a Wall Street

(Teleborsa) – Apprezzabile rialzo per Verizon Communication, in guadagno dell’1,19% sui valori precedenti grazie ad un upgrade. Gli analisti di Deutsche Bank hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo della società telefonica portandolo a “buy” da un precedente “hold”.

Il trend del gestore telefonico mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all’indice di riferimento.

Analizzando lo scenario della big delle tlc si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 47,58 dollari USA. Prima resistenza a 48,41. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,13.