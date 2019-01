Un centro commerciale di fronte il T1 Malpensa

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto di Milano/Malpensa, in provincia di Varese, avrà un proprio centro commerciale frontaliero. Alla stregua, ma meno grande per dimensione e importanza, dell’affermato Oriocenter posto sul fronte opposto dello scalo Milano/Bergamo di Orio al Serio, separato dall’autostrada A4.

A Malpensa è prevista la costruzione di tre nuovi edifici accanto a quello già esistente del cosiddetto Mxp Business Park, nell’area compresa tra il Terminal 1 dello scalo aereo intercontinentale di Milano e il borgo di Vizzola Ticino, comune che sfiora i 600 residenti. Il progetto del nuovo centro commerciale ha ricevuto già l’approvazione del Consiglio comunale di Vizzola e a fine anno 2018 ha incassato il “via libera” da parte della Provincia di Varese.

Nella relazione depositata in Regione Lombardia è riportato appunto che l’ambito di intervento si colloca tra lo svincolo dello scalo aeroportuale Terminal 1 e il borgo di Vizzola. Nel suo complesso ha una estensione di circa 270 mila metri quadrati, con una possibilità edificatoria massima in progetto di 50 mila.

Dopo alcune centinaia di metri in uscita da Malpensa, sulla strada a destra ci sarà il polo terziario, a sinistra il futuro centro commerciale. Accanto al terziario, è prevista una superficie di vendita pari a 9.980 metri quadrati, suddivisa in Food (180 mq) e Retail (9.800 mq). Complessivamente si tratta di un totale di 50 mila metri quadrati di cui 28.496 di terziario (realizzato e non) e 18.050 di commerciale. A questi si aggiunge il parcheggio pertinenziale 3.454 metri quadrati, oltre a un grande parcheggio interrato da oltre 30 mila metri quadrati.