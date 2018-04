Un bando per la promozione degli aeroporti di Trapani e Comiso

editato in: da

(Teleborsa) – I servizi destinati alla promozione degli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso saranno oggetto di un apposito bando.

La relativa gara di appalto, i cui termini di conosceranno nei prossimi giorni, ma comunque in tempo utile per supportare le attività nel corso della stagione estiva nei due scali, sarà espletata dalla centrale unica di committenza di Ragusa e prevede investimenti per 12,5 milioni destinati ai comuni di: Alcamo, Buseto, Calatafimi, Campobello, Castellammare, Custonaci, Favignana, Marsala, Paceco, Salemi, Valderice, Comiso e Ragusa.