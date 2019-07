Umbria Jazz 19, Trenitalia Official Rail Partner

editato in: da

(Teleborsa) – A Roma Termini protagonista la musica jazz, anticipazione del cartellone di Umbria Jazz 19, in programma a Perugia dal 12 al 21 luglio.

Quest’anno Trenitalia è Official Rail Partner di uno dei più importanti appuntamenti con il jazz in Italia, rafforzando l’impegno del Gruppo FS Italiane a sostegno della cultura e del turismo.

La Supnick Swing Orchestra ha animato nel pomeriggio il principale scalo ferroviario romano, coinvolgendo le persone in arrivo e in partenza, con un concerto jazzistico itinerante sui marciapiedi e nelle aree di sosta dei viaggiatori. L’orchestra si è esibita all’interno della Galleria gommata, lato via Marsala, proseguendo poi lungo il binario 1 fino al piazzale Est. Lo show musicale è poi continuato a bordo del treno Regionale Veloce 2486, in partenza alle 16.58 da Roma Termini per Foligno, quale tributo alle persone che ogni giorno scelgono il treno per lavoro, studio, svago e turismo.

Il concerto jazz in stazione, che ha simbolicamente dato il via a Umbria Jazz 19, è stata l’occasione per ribadire come il treno, mezzo di trasporto ecologico per eccellenza, è la scelta più sostenibile per raggiungere il Capoluogo umbro e assistere ai concerti della 46esima edizione del più importante festival jazzistico italiano.

Sono oltre 50 i treni regionali di Trenitalia che ogni giorno consentono alle persone di raggiungere Perugia. Nove i collegamenti diretti da Roma, 13 quelli da Firenze con fermata ad Arezzo e 14 da Ancona, con cambio a Foligno.

Trenitalia, società di trasporto ferroviario del Gruppo FS Italiane, che assicura la mobilità con collegamenti regionali e media e lunga percorrenza, è impegnata anche nella promozione di attività culturali e di intrattenimento grazie al proprio network di circa 7mila treni al giorno. Un treno ogni 12 secondi.

Il Gruppo FS Italiane, consapevole del ruolo chiave che la mobilità integrata e collettiva ha per migliorare la qualità della vita delle persone e dei territori, è costantemente impegnato nel diffondere la cultura della sostenibilità. La sostenibilità ambientale, sociale ed economica, infatti, è uno dei pilastri strategici del Piano industriale 2019-2023 di FS Italiane, che proietta il Gruppo verso un futuro sempre più green.