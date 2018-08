Ultimi scampoli d’estate: controesodo al via sotto il segno del maltempo

editato in: da

(Teleborsa) – L’estate 2018 è pronta a fare i bagagli così come milioni di italiani che stanno per tornare, a malincuore, alla vita di tutti i giorni. Controesodo al via, sotto il segno del maltempo. Lo rivela un’analisi Coldiretti/Ixè divulgata nell’ultimo weekend del mese, “spinto dal maltempo si conclude il rientro dei 21 milioni di italiani che hanno scelto quest’anno di andare in vacanza d’estate ad agosto”.

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO ANNO – “Per la maggioranza degli italiani le vacanze sono finite con una durata media del tempo trascorso lontano da casa di 11,3 giorni, sottolinea ancora Coldiretti.

E’ L’ESTATE DEI SOUVENIR ALIMENTARI – Vacanze finite dunque ma vietato tornare a casa a mani vuote: più di quattro italiani su dieci (42%) tornano dalle ferie con prodotti alimentari tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’estate 2018