Ulta Beauty scivola al nasdaq, deludono i conti

(Teleborsa) – Scivola al Nasdaq il titolo Ulta Beauty, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,69%.

Il gruppo dei cosmetici ha chiuso il terzo trimestre con utili netti in calo da 129,7 milioni (pari a 2,25 dollari per azione) a 74,8 milioni, pari a 1,32 dollari per azione. Le vendite nette sono calate del 7,8% a 1,55 miliardi di dollari, sotto gli 1,56 miliardi del consensus.

L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Ulta Beauty, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status tecnico di Ulta Beauty è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 288,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 276,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 299,4.

(Foto: © funtap | 123RF)