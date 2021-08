Ulisse Biomed, capitalizzazione raddoppiata dopo quattro giorni in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Il titolo di Ulisse BioMed, azienda biotech italiana attiva nel settore healthcare, continua a segnare grandi rialzi nel quarto giorno di negoziazione in Borsa. Le azioni segnano un +9,81% a quota 5,71 e sono state sospese al rialzo. La società guidata da Matteo Petti ha segnato un +28,4% nella seduta della vigilia, proseguendo il rally di lunedì (+25,74%) e di venerdì (+61,05%), giorno di debutto sull’AIM Italia dell’azienda.

In fase di collocamento Ulisse Biomed aveva raccolto 4,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale, la raccolta sarebbe di 5 milioni di euro. La capitalizzazione di mercato all’IPO era pari a 14,5 milioni di euro (prezzo di collocamento a 2 euro per azione), ma con i recenti rialzi è già raddopiata ben oltre quota 30 milioni di euro. Consistenti anche i volumi scambiati nella seduta odierna, con un controvalore di oltre 957.320 euro alle 12.