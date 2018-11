Ukraine International Airlines cambia le regole del bagaglio a mano

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’introduzione della nuova policy sui bagagli da parte diRyanaire Wizz Air, in disputa con l’Antitrust, anche altre compagnie aeree adottano una nuova linea nella gestione e trasporto del bagaglio a mano. A partire dal 15 gennaio 2019 Ukraine International Airlines cambierà le sue regole sul bagaglio a mano per tutti i suoi voli. Le nuove franchigie per il bagaglio a mano verranno applicate ai passeggeri che hanno acquistato i biglietti prima del 1° novembre 2018 per i viaggi validi dal 15 gennaio 2019.

Le regole variano in base al tipo di tariffa che è stata pagata o alla classe di prenotazione. I passeggeri che hanno acquistato i biglietti pagando solo il bagaglio a mano possono portare un bagaglio a mano di peso fino a 7 kg e con dimensioni non superiori a 55x40x20 cm a bordo dell’aeromobile, oltre a cappotti ed ombrelli.

I passeggeri che hanno acquistato i biglietti con bagaglio a stiva incluso e i passeggeri di classe Economy Premium su voli a lungo raggio sono autorizzati a portare due bagagli a mano a bordo: una borsa da 7 kg / 55x40x20 e una da 5 kg /40x30x10 cm così come i cappotti e gli ombrelli.

I passeggeri che viaggiano in Business Class sui voli di medio raggio avranno l’opportunità di trasportare 2 bagagli a mano: una borsa da 12 kg /55x40x20 cm e un’altra da 5 kg / 40x30x10 cm, oltre a cappotti ed ombrelli. Nella Business Class su voli a lungo raggio si potranno trasportare 3 bagagli a mano con peso fino a 15 kg in totale e con dimensioni non superiori a 55x40x20 cm ciascuno, nonché un ulteriore pezzo da 5 kg /40x30x10 cm, oltre a cappotti ed ombrelli.

Sempre a partire dal 15 gennaio 2019, indipendentemente dalla classe di prenotazione e tariffa, il bagaglio a mano aggiuntivo di peso fino a 5 kg e con dimensioni non superiori a 40x30x10 potrà essere portato a bordo al prezzo di 15 euro. Il pagamento può essere effettuato in anticipo presso l’aeroporto di partenza. Ukraine International Airlines preannuncia nel corso del 2019 la possibilità di riservare i pasti e operare la scelta del posto preferito.